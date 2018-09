13. September 2018, 22:18 Uhr Haar Baby- und Kinderbasar

Die Nachbarschaftshilfe Haar richtet am Samstag, 15. September, einen Herbstbasar mit Baby- und Kinderkleidung aus. Von 9 bis 12 Uhr wird im Bürgersaal eine große Auswahl an Artikeln angeboten. Gäste können in dieser Zeit außerdem das Café im Obergeschoss besuchen. Die Verkaufsabwicklung für den Basar findet per Handy-App statt. Verkäufer mit Verkäufernummer können ihre Artikel an diesem Freitag, 14. September, zwischen 16.40 und 18.45 Uhr in den Bürgersaal zur Warenannahme bringen. Nicht verkaufte Artikel können am Samstag, 15. September, zwischen 15.30 und 17 Uhr abgeholt oder gespendet werden. Weitere Informationen zur Veranstaltung gibt es unter www.nbh-haar.de.