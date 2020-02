Recipe will in Lohhof wachsen

Jenseits der großen neuen Gewerbeparks im Südwesten Unterschleißheims wird die größte Stadt im Landkreis nun wohl auch Standort für ein weltweit führendes Unternehmen der Klinischen Diagnostik. Die Recipe Chemicals and Instruments GmbH plant die Umsiedlung ihrer Produktion von München-Moosach nach Lohhof. Die Firma würde mit 80 Mitarbeitern in den nächsten zwei bis drei Jahren umziehen und plant dann weiteres Wachstum. Der Standort in der Nähe des Olympia-Einkaufszentrums werde zu klein, sagt Geschäftsführer Gernot Wolfram. Im Umland wurde "eine langfristige und zukunftsfähige" Alternative gesucht.

Der Standort in Lohhof ist den Worten des Geschäftsführers nach als neue Firmenzentrale "hervorragend geeignet". Recipe produziert für klinische Labors Anwendungen für die Untersuchung von Blut- oder Urin-Proben. Das Unternehmen ist in 70 Ländern weltweit vertreten. Entwickelt und hergestellt werden die Produkte im Werk München. In Karlsfeld löste die Standortentscheidung von Recipe Betroffenheit aus. Dort hatte man gehofft, das Unternehmen zu sich holen zu können, das stark wächst und 2018 einen Bilanzgewinn von fünf Millionen Euro auswies. In Karlsfeld hoffte man, es würden künftig 120 Arbeitsplätze noch dazukommen.