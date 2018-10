21. Oktober 2018, 21:49 Uhr Für Kinder Schiffchens große Fahrt

Ein Figurentheaterstück über die Sehnsucht in die Ferne

Pullach/Unterschleißheim - Der Bach fließt in einen Fluss und der Fluss schließlich ins Meer. Diese Erkenntnis bewegt ein kleines Mädchen dazu, ein selbst gefaltetes Schiffchen aufs Wasser zu setzen und auf den Weg Richtung See zu bringen. Sie selbst indes ist zu arm, um diese Strecke zurückzulegen und jemals ans Meer zu reisen. "Wer das findet, soll mir schreiben", lautet die hoffnungsvolle Botschaft, die das Mädchen dem Schiffchen mitgibt, das nun an ihrer statt in die Ferne zieht. "Schiffchens große Fahrt" - so ist der Titel des musikalischen Figurentheaters für Kinder von vier bis acht Jahren, das an diesem Mittwoch, 24. Oktober, 10 Uhr, im Bürgerhaus Pullach, Heilmannstraße 2, und am Donnerstag, 25. Oktober, zur gleichen Zeit im Gleis 1, Hollerner Weg 1, in Unterschleißheim gespielt wird. Das "Fliegende Theater" aus Berlin inszeniert das Stück als abenteuerliche Reise voller Widerstände, seien es Naturgewalten, Mühlräder oder die Begegnung mit fantastischen Nixen. Am Ende offenbart sich, dass die Kunst der Imagination auch das größte Fernweh heilen kann.