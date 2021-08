Die Grünen im Landkreis München fordern von der nächsten Bundesregierung, deutlich mehr Geld in die Förderung von Artenschutzprojekten zu investieren. "Die Menschen im Landkreis München wünschen sich eine vielfältige Naturlandschaft mit hoher Biodiversität und großer Artenvielfalt", sagt der Fraktionschef der Partei im Kreistag Christoph Nadler. "Die Vernachlässigungen der vergangenen Jahre beim Thema Artenschutz müssten umgekehrt werden; hierfür brauche es Geld, so Nadler: "Die nächste Bundesregierung muss liefern."

Die Grünen machen dies konkret an einem Beispiel deutlich. So habe der Landkreis München für das Artenschutz-Projekt "Naturvielfalt Landkreis München" Fördermittel in Höhe von etwas mehr als 2,3 Millionen Euro vom Bund beantragt, alle Voraussetzungen für die Förderfähigkeit seien bei Antragstellung erfüllt gewesen, so Nadler. "Allerdings hat der Bund nicht genügend Mittel zur Förderung zur Verfügung gestellt", kritisiert der Fraktionsvorsitzende, dies habe eine Anfrage der Grünen-Bundestagsfraktion gezeigt. "Seit 2018 wartet der Landkreis München auf entsprechende Bundeszuschüsse." Zudem stünden auch für andere Projekte, die vom Bundesamt für Naturschutz als positiv und förderfähig eingestuft worden seien, ebenfalls dringend benötigte Mittel nicht zur Verfügung, so Nadlers Fraktionskollege Oliver Seth. "Und das, obwohl sogar schon konkrete Summen für konkrete Projekte, auch bei uns im Landkreis München veranschlagt wurden", sagt Seth. Der Natur- und Artenschutz brauche dringend einen deutlich größeren Fokus, fordert Nadler, daher fordert er eine Aufstockung des Bundesprogramms "Biologische Vielfalt" auf 50 Millionen Euro jährlich.