14. Juli 2019, 21:45 Uhr Finanzspritze Kreissparkasse schüttet 43 500 Euro aus

Insgesamt neun Institutionen im Landkreis hat die Kreissparkasse München Starnberg Rosenheim bei der ersten Ausschüttung ihrer Aktion "Gut für die Region" bedacht. Landrat Christoph Göbel (CSU) konnte als Vorsitzender des Stiftungsrats der Kreissparkasse eine Summe von 43 500 Euro an verschiedenste Einrichtungen übergeben. Die größte Fördersumme ging an den Ottobrunner Verein Mammalade, der Obst aus Supermärkten vor dem Müll rettet und daraus Marmelade zubereitet; der Erlös kommt obdachlosen Frauen und Kindern zugute. Mammalade erhielt 10 000 Euro. Der Förderkreis Schäftlarner Konzerte, der heuer sein 20-jähriges Bestehen feiert, darf sich über 8000 Euro freuen; ebenso die Nachbarschaftshilfe Taufkirchen. Die "Interessen Fairtretung Gesundheit, Pflege und Soziales (IGePS)" aus Kirchheim kümmert sich um Bedürftige und Obdachlose und erhielt 7000 Euro. Das Ottobrunner Wolf-Ferrari-Haus wird für seine Konzertreihe "Ottobrunner Konzerte" mit 5000 Euro bedacht. Für sein Benefizkonzert am 24. Juli in Pullach konnte Landrat Göbel dem Verein International Musical Friendship, der sich dem Austausch verschrieben hat, 1500 Euro übergeben. "Gedok München" erhielt 500 Euro für ein Kammerkonzert. 1500 Euro werden in neue Ausrüstung für das Fußballprojekt "SG Bunter Haufen" am Isar-Amper-Klinikum" investiert. Und das Theater für Kinder Garching kann seine Theaterproduktion "Bremer Wald" mit 1000 Euro der Stiftung fördern.