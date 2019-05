27. Mai 2019, 21:51 Uhr Familientipp Tobolinos Abenteuerland

Hüpfburgen, Rutschen und Bällebäder in Garching-Hochbrück

Wenn man plötzlich keinen festen Boden mehr unter den Füßen hat, mag das zunächst irritieren, weicht jedoch mit der Zeit einem höchst beschwingten Körper- und Lebensgefühl. Zu erleben ist das derzeit auf der Wiese am Kelten-/Ecke Hardtweg in Garching-Hochbrück. Dort befindet sich noch bis zum 2. Juni ein Arrangement aus Hüpfburgen, Rutschen und Bällebädern für die ganze Familie. Die Anlage von Tobolino, auf der man auch sein Gleichgewicht schulen kann, ist von Mittwoch bis Sonntag jeweils in der Zeit von 14 bis 19 Uhr geöffnet. Karten gibt es am Eingang.