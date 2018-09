26. September 2018, 22:01 Uhr Fachtagung Zweites Standbein für Bauern

Für Bäuerinnen und Bauern im Landkreis München, die daran interessiert sind, ihren Betrieb zu diversifizieren oder die bereits eine Einkommensalternative haben, bietet der Bayerische Bauernverband in Kooperation mit seinem Bildungswerk am Montag, 15. Oktober, eine Fachtagung an. Die Teilnehmer bekommen einen Überblick über verschiedene Förder- und Unterstützungsmöglichkeiten bei der Umsetzung ihrer Geschäftsideen. Viele Betriebe im Landkreis haben neben der landwirtschaftlichen Produktion schon ein weiteres Standbein. So betreiben einige der Höfe zum Beispiel ein Café oder einen Hofladen. Die Fachtagung findet im Haus der bayerischen Landwirtschaft in Herrsching statt. Anmeldung bis zum 4. Oktober unter www.BayerischerBauernVerband.de/fachtagung-diversifizierung-2018.