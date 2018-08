21. August 2018, 21:49 Uhr Dinner Sommernacht in Weiß

Die Leonhardi-Festwiese hat schon viel erlebt. Auch schon eine Menge an feierlichen Auftritten. Doch am Montag haben die Höhenkirchner und Siegertsbrunner noch eins draufgesetzt. Alexandra Gaertner und Diana Müller vom Arbeitskreis Zusammenleben hatten zum ersten Mal zu einem White Dinner vor der Wallfahrtskirche St. Leonhard eingeladen. Und 50 Gäste fanden sich ein, um miteinander anzustoßen. Es sei ein wunderschöner Abend gewesen, sagt Alexandra Gaertner. Mit Einbruch der Dunkelheit habe man das Dinner mit dem Abbrennen von Wunderkerzen und Fackeln offiziell beendet. Doch viele seien noch lange beisammengesessen. "Vor allem das Ambiente war toll", sagt Gaertner. Sie will das White Dinner kommendes Jahr erneut ausrichten, nur dann an einem Freitag, was die Gäste womöglich verleitet, noch länger an den weiß gedeckten Tischen zu verweilen. Gaertner knüpft mit der Veranstaltung bewusst an das erste White Dinner an, das 1988 in Paris stattfand, wo eine private Gartenparty spontan in den Bois de Boulogne verlegt wurde. Die Idee, vor historischer Stadtkulisse zu dinieren, fand dann viele Nachahmer.