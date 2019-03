6. März 2019, 21:44 Uhr Deutsche Kriegsgräberfürsorge Landkreisbürger spenden 53 660 Euro

Überaus erfolgreich war die Sammlung für die Deutsche Kriegsgräberfürsorge im Landkreis München auch im Jahr 2018: Insgesamt 53 660 Euro trugen die knapp 300 Sammlerinen und Sammler, von denen viele Bundeswehrsoldaten sind, auch dank der großen Spendenbereitschaft zusammen.

Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge (VDK) widmet sich im Auftrag der Bundesregierung der Aufgabe, die Gräber der deutschen Kriegstoten im Ausland zu erfassen, zu erhalten und zu pflegen. Der Verein kümmert sich in 45 Staaten um die Erhaltung von etwa 2,5 Millionen Gräbern beider Weltkriege. Den Scheck aus dem Landkreis München übergab Landrat Christoph Göbel (CSU) in feierlichem Rahmen an den Geschäftsführer des VDK-Bezirksverbands München, Thomas Koterba. Landrat Göbel begrüßte die Ehrenamtlichen im Landratsamt bei einem Sektempfang: "Ich danke Ihnen, dass Sie diese wertvolle Arbeit fortsetzen. Auch wenn wir es im Alltag häufig nicht präsent haben, weltweit herrschen keineswegs friedliche Zustände. Ihre Arbeit ist ein mahnendes Zeichen der Erinnerung, Ihr pädagogisches Wirken ist wichtiger denn je." Oberstleutnant a.D. Heinrich Stadelmaier, Zweiter Vorsitzender des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge, ehrte acht Sammlerinnen und Sammler mit der Verdienstspange in Bronze und Silber für ihr langwährendes Engagement.