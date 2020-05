Chronik eines angekündigten Zerwürfnisses

Eine Woche nach der parteiintern umstrittenen Wahl des Zweiten Bürgermeisters hat die Grasbrunner CSU den Ablauf der Ereignisse aus Sicht des Ortsverbands dargestellt. In einem sogenannten Fact Sheet, das von Schriftführer Ralf Haberzettl an die Medien verschickt wurde, heißt es, die "entscheidende Sitzung zu den Personalien Fraktionsvorsitz und Kandidatur 2. Bürgermeister" habe am 4. Mai stattgefunden. Die Entscheidung für Ortschef Detlef Wildenheim als Fraktionsvorsitzenden sei in der Fraktion "schnell und einmütig getroffen" worden.

Für die Kandidatur zum Zweiten Bürgermeister hätten sich nach interner Diskussion Ursula Schmidt und Bernhard Bauer zur Verfügung gestellt. Zugunsten von Schmidt hätten ihre langjährige Erfahrung als Gemeinderätin sowie ihre vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem Bürgermeister gesprochen, für Bauer, dass er zusätzlich zu langjähriger Erfahrung den Gemeindeteil Harthausen repräsentiert hätte sowie als "neues Gesicht für Neuanfang und Generationswechsel" stehe. "Nach Diskussion und Abwägung der unterschiedlichen Argumente fiel die Wahl dann auf Bernhard Bauer", heißt es in der CSU-Mitteilung, auch weil dieser bei der Kommunalwahl die absolut meisten Stimmen für die CSU geholt habe. Seine Nominierung sei in der Fraktion mehrheitlich mit fünf zu einer Stimme beschlossen und vom Vorstand mehrheitlich bestätigt worden. Die Nominierung entspricht nach Darstellung der CSU auch "dem Votum der Mehrheit unserer Mitglieder".

Die Personalien seien "unter Mitwirkung von Frau Schmidt so besprochen, so beschlossen und auch so protokolliert" worden. "Zu keinem Zeitpunkt hat Frau Schmidt irgendwelche Konsequenzen für den Fall ins Feld geführt, dass dieses von ihr mit beschlossene Personaltableau umgesetzt wird." Vor der Gemeinderatssitzung am 12. Mai habe Schmidt am frühen Nachmittag den Fraktionsvorsitzenden informiert, dass sie von der SPD nominiert werde und gegen ihren Parteikollegen Bauer antreten werde.

Kurz vor Beginn der Sitzung habe Bauer dann seine Entscheidung erklärt, nicht anzutreten. Mit den verbliebenen Gemeinderäten - ohne Schmidt - sei darauf beschlossen worden, dass Wildenheim zur Wahl des Zweiten Bürgermeisters antritt. Darüber seien der Bürgermeister und die Vorsitzenden der anderen Fraktionen kurz vor Beginn der Sitzung schriftlich verständigt worden. lb