Die Corona-Zahlen kennen im Landkreis München seit Tagen nur eine Richtung: nach oben. Von Montag auf Dienstag (Stand: 14.30 Uhr) meldete das Landratsamt 110 bestätigte Neuinfektionen mit dem Coronavirus, tags zuvor waren es 116. Damit ist die Marke von 8000 nachgewiesenen Fällen überschritten. Stand Dienstag waren es genau 8032 bestätigte Ansteckungen seit Ausbruch der Pandemie; ein Fall wurde aus der Statistik entfernt. Damit haben 2,3 Prozent der Bevölkerung eine Ansteckung mit dem Virus durchgemacht. Aktuell sind 779 Menschen infiziert. Erneut werden aus der Gemeinde Haar mit 15 Ansteckungen die meisten neuen Fälle gemeldet, elf sind es in Planegg und Unterschleißheim, neun in Taufkirchen.

Auch am Dienstag stieg die Sieben-Tage-Inzidenz. Das Robert-Koch-Institut (RKI) gab die wichtige Kennzahl für den Landkreis mit 217,1 an - so viele Menschen haben sich in den vergangenen sieben Tagen im Landkreis je 100 000 Einwohner neu mit dem Coronavirus angesteckt. Laut RKI waren das in der vergangenen Woche insgesamt 761 Menschen. Noch schlimmer ist die Lage im Landkreis Ebersberg mit einer Inzidenz von 253,4 und in der Stadt München mit 273,4.

Die meisten Infizierten gibt es seit Beginn der Pandemie in der Altersgruppe der 35- bis 59-Jährigen: Hier haben sich 3174 infiziert. Ihnen folgen die 15- bis 34-Jährigen mit 2399 Infizierten und die 60- bis 79-Jährigen mit 978. In der ältesten Bevölkerungsgruppen, den über 80-Jährigen, gab es bisher 656 Infektionen. Aber auch Kinder bis 14 Jahren werden positiv getestet: bis 825 Mal.