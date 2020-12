Das Infektionsgeschehen im Landkreis München hat am Wochenende dramatisch an Fahrt aufgenommen. Von Freitag auf Samstag meldete das Landratsamt mit 158 Neuinfektionen einen neuen Rekordwert, von Samstag auf Sonntag waren es 116 weitere dokumentierte Neuansteckungen. Zusammengenommen lag der Wert für dieses Wochenende mit insgesamt 274 nachgewiesenen Ansteckungen weit über dem Wert der Vorwoche (181). Auch die wichtiges Sieben-Tage-Inzidenz steigt dementsprechend wieder an: Am vergangenen Freitag meldete das Robert-Koch-Institut (RKI) für den Landkreis noch einen Wert von 156,4, am Samstag bereits von 175,5 und am Sonntag von 184,9. Damit liegt der Landkreis aber weit hinter der Landeshauptstadt, dort kletterte die Inzidenz am Sonntag auf 300,7.

Auch die Zahl der akut Infizierten nimmt immer weiter zu, am Sonntag waren erstmals mehr als 700 Menschen im Landkreis aktuell an Covid-19 erkrankt (720). Die mit Abstand meisten neuen bestätigten Fälle wurden über das Wochenende aus der Gemeinde Haar gemeldet (49), 27 Neuansteckungen waren es in Neubiberg und 25 in der Stadt Unterschleißheim. Das Infektionsgeschehen tobt flächendeckend im gesamten Landkreis, einzig aus Brunnthal wurde keine Neuinfektion gemeldet. Die Gesamtzahl der Infizierten stieg auf 7807, die der statistisch Genesenen auf 6962. Seit dem 26. März wurden 135 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus bestätigt.

Die Fallzahlen über das Wochenende: Aschheim (9), Aying (4), Baierbrunn (1), Feldkirchen (3), Garching (11), Gräfelfing (8), Grasbrunn (4), Grünwald (2), Haar (49), Hohenbrunn (6), Höhenkirchen-Siegertsbrunn (4), Ismaning (11), Kirchheim (4), Neubiberg (27), Neuried (3), Oberhaching (8), Oberschleißheim (13), Ottobrunn (16), Planegg (5), Pullach (6), Putzbrunn (8), Sauerlach (1), Schäftlarn (5), Straßlach-Dingharting (1), Taufkirchen (16), Unterföhring (5), Unterhaching (19), Unterschleißheim (25).