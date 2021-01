Am Wochenende sind zwei weitere Landkreisbewohner nach einer Corona-Infektion gestorben. Wie das Landratsamt mitteilt, handelt es sich um eine Frau Anfang 80 und um einen Mann Mitte 80, die beide in einem Krankenhaus verstarben. In einem Fall waren diverse Vorerkrankungen bekannt. Damit erhöht sich der Anzahl der Todesfälle auf insgesamt 152. Seit Samstagnachmittag wurden der Behörde erneut 53 weitere Fälle einer Infektion mit Corona gemeldet. Das sind exakt so viele wie 24 Stunden zuvor. Über das Wochenende wurden demnach 106 positive Testergebnisse bekannt. Aktuell infiziert sind 292 Personen. Diese Zahl geht weiter zurück, am Samstag waren es noch 356, am Freitag 438.

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist laut Robert-Koch-Institut (RKI) am Sonntag wieder leicht gestiegen. Das RKI gibt den Wert mit 116,1 an. Am Samstag hatte er 115,8 betragen, am Freitag 113,8. Der Wert ist allerdings mit Vorsicht zu betrachten. Zum einen kommt es wegen der vergangenen Feiertage immer noch zu Verzögerungen bei der Datenmeldung, zum anderen haben sich möglicherweise weniger Menschen auf das Coronavirus testen lassen. Außerdem haben Landrats- und Gesundheitsamt wegen Pannen bei einer Softwareumstellung zuletzt wiederholt die genannten Zahlen korrigieren müssen.