Kontaktbeschränkungen werden am Dienstag etwas gelockert

Weil die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis stabil unter 35 liegt, werden die Kontaktbeschränkungen für private Treffen etwas gelockert. Das Landratsamt hat die notwendige Bekanntmachung am Sonntag veröffentlicht, die neuen Regeln treten am Dienstag in Kraft. Mitglieder eines Haushalts dürfen sich dann wieder mit den Angehörigen zweier weiterer Hausstände treffen, solange dabei eine Gesamtzahl von insgesamt zehn Personen nicht überschritten wird. Kinder unter 14 Jahren sowie vollständig geimpfte und genesene Personen aus diesen Haushalten werden dabei nicht mitgezählt.

Bislang sind lediglich Treffen von zwei Haushalten mit bis zu fünf Personen erlaubt. Auf die weiteren inzidenzabhängigen Maßnahmen hat die Unterschreitung des Schwellenwerts nach Angaben des Landratsamtes keine Auswirkung. Hier bleibt es bei den Regelungen, die am vergangenen Donnerstag in Kraft getreten sind, als die Sieben-Tage-Inzidenz von 50 dauerhaft unterschritten wurde.