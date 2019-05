30. Mai 2019, 22:07 Uhr Bewegung in jedem Alter Die einen krabbeln, andere strampeln

Senioren und Kleinkinder: Mit beiden Altersgruppen hatte es Pullachs Bürgermeisterin Susanna Tausendfreund Anfang dieser Woche zu tun.

Für Babys ist bereits die elterliche Wohnung ein einziger Parcours, den sie täglich bäuchlings zurücklegen, bis sie eines Tages endlich in die Senkrechte kommen und teures Geschirr vom Tisch räumen können. Für ältere Menschen stellt es dagegen in der Regel weniger eine Herausforderung dar, beweglich zu werden als beweglich zu bleiben. Mit beiden Altersgruppen hatte es Pullachs Bürgermeisterin Susanna Tausendfreund (Grüne) Anfang dieser Woche zu tun; am Montag bei der Einweihung des Seniorenparcours auf der Grünfläche beim Haus am Wiesenweg, tags darauf beim fünften Babyempfang der Gemeinde im Sportheim an der Gistlstraße. Es versteht sich, dass eines der Kinder auf dem Schoß der Bürgermeisterin landete und einige Babys zur Verstärkung ihre größeren Geschwister mitbrachten. Große Kulleraugen bekamen die Kleinsten, als die Kindergruppe des Pullacher Trachtenvereins "D'Hochleitner" ihr Können zeigte.

Sich an der frischen Luft bewegen und mit Übungen das körperliche und seelische Wohlbefinden steigern, das können die älteren Menschen nunmehr in einem Seniorenparcours, den die Gemeinde auf einer Grünfläche vor dem Seniorenzentrum am Wiesenweg hat errichten lassen. Mit dabei waren die Aktiven der Vitalsportgruppe und des Seniorenclubs. Die Trainingsgeräte stehen aber auch jüngeren Interessenten zur Verfügung. Zum Parcours zählt unter anderem eine Ruhebank mit Radtrainer und Pedal, mit der sich auf sanfte Art Bein- und Rückenmuskulatur trainieren lässt. Sämtliche Stationen können mit dem Rollstuhl oder dem Rollator angefahren werden und bieten Platz zur Ablage von Gehhilfen. Im Bild (vorne von links): Bewohnerin Regina Lämmel, Thomas Hirschi, Leiter der Sozialbetreuung und Danijela Budimir, Pflegedienstleitung; hinten von links: Biserka Dolenec, Sozialbetreuung, Martina Makosch, Hausleitung, und Hannelore Lissy, Bewohnerin.