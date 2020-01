Saisonbedingt hat sich die Zahl der Arbeitslosen im Landkreis München erhöht: Im Januar waren 4758 Menschen ohne Arbeit, die Quote liegt aktuell bei 2,5 Prozent. Im Vergleich zum Januar des vergangenen Jahres ist dies ein Anstieg um 0,3 Prozentpunkte beziehungsweise 152 Personen. Für Unterschleißheim weist die Statistik 464 Arbeitslose aus, in Haar waren im Januar 312 Frauen und Männer ohne Job, in Taufkirchen zählte die Münchner Agentur für Arbeit 345 Arbeitssuchende. In Garching werden 265 gelistet, in Ismaning 227, in Unterhaching 372 und in Ottobrunn waren im Vormonat 315 Arbeitslose gemeldet. Nach Angaben der Agentur für Arbeit machte sich die saisonübliche Entwicklung Anfang 2020 stärker bemerkbar als im vergangenen Jahr.