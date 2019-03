4. März 2019, 21:59 Uhr Bauarbeiten Straße von Unterföhring nach Ismaning gesperrt

Autofahrer müssen in der Nacht auf Donnerstag, 7. März, zwischen Unterföhring und Ismaning von 22 bis 5 Uhr mit erheblichen Beeinträchtigungen rechnen und Umwege in Kauf nehmen. In diesem Zeitraum ist die Staatsstraße 2053 (Münchner Straße) zwischen den beiden Gemeinden komplett gesperrt, da an der Brückenbaustelle der A 99 neben der Staatsstraße eine Spundwand eingezogen wird. Betroffen ist auch die Buslinie 231, die am Mittwoch von 21.55 an in zwei Teillinien - Nord und Süd - aufgesplittet wird. Die Teillinie Nord verkehrt dann zwischen dem S-Bahnhof Ismaning und der Haltestelle Medienpark; im Süden verkehrt der Bus von der U-Bahn-Haltestelle Studentenstadt bis Unterföhring-Fichtenstraße. Fahrgäste, die zwischen Unterföhring und Ismaning pendeln wollen, werden gebeten, auf die S 8 auszuweichen.