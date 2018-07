22. Juli 2018, 23:16 Uhr Bauarbeiten Radwege werden saniert

An mehreren Stellen im Landkreis kommt es zu Beeinträchtigungen

Gleich an mehreren Stellen im Landkreis müssen Fußgänger und Radfahrer aufgrund von Bauarbeiten in den kommenden Monaten mit Beeinträchtigungen rechnen. Auf den Bundesstraßen 471 und 304 sowie auf der Staatsstraße 2079 werden von diesem Montag an bis voraussichtlich Ende September Geh- und Radwege saniert und Asphaltschäden auf den Straßen ausgebessert, wie das Staatliche Bauamt Freising mitteilt.

Zwischen den Gemeinden Putzbrunn und Grasbrunn wird der Geh- und Radweg erneuert. Dieser weist zahlreiche Risse und Spurrinnen auf - die Radler werden während der Bauarbeiten auf die Fahrbahn umgeleitet. Zudem müssen zahlreiche offene Fugen verschlossen werden. Auf der B 304 in Haar finden ebenfalls Nahtsanierungen statt. Repariert wird zudem der Geh- und Radweg westlich der Gemeinde Hohenbrunn, der vermehrt Risse aufweist. Auch dort müssen die Radler auf die Fahrbahn für Autos ausweichen. Der Geh- und Radweg westlich der Gemeinde Putzbrunn muss ebenfalls instandgesetzt werden, da hier bereits an mehreren Stellen Wurzeln durchbrechen. Hier wird partiell eine Wurzelschutzfolie aufgetragen. Die Radfahrer werden über die Oedenstockacher, Neubiberger, Äußere Ottobrunner und Bürgermeister-Jakob-Straße umgeleitet. Es wird Ausschilderungen für die Verkehrsteilnehmer geben.

Im Norden des Landkreises muss der Geh- und Radweg an der Ruderregattastrecke (B 471) in Oberschleißheim erneuert werden. Die Asphaltschicht weist zu viele Schäden auf. Hier werden die Radfahrer während der Baumaßnahmen über die Bader- und Hackerstraße umgeleitet - Hinweise werden aufgestellt. Alle Maßnahmen, lässt das Straßenbauamt verlauten, dienten der Erhöhung der Verkehrssicherheit im Landkreis sowie der Verbesserung der Befahrbarkeit.