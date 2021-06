Vor einigen Wochen hat der Landkreis München bekannt gegeben, künftig alle zwei Jahre einen Kulturpreis zu vergeben. Wie die Auszeichnung aussehen soll, welche Form und Symbolik sie konkret entfalten wird, soll nun in einem Wettbewerb herausgefunden werden. Gesucht wird eine Trophäe, eine Skulptur oder ein Pokal, die, respektive, der als Auszeichnung für den Kulturpreis überreicht werden kann. Zudem wird auch ein identisches kleineres Format für den Kulturförderpreis benötigt.

Der Landkreis lobt daher einen entsprechenden Wettbewerb aus, wie das Landratsamt mitteilt. Bewerben dürfen sich alle bildenden Künstlerinnen und Künstler aus dem Landkreis München. Die Vorschläge werden vorsortiert und danach dem Ausschuss für Sport, Kultur und Partnerschaften zur Abstimmung vorgestellt. "Der Kulturpreis soll zeigen, wie mannigfaltig und bunt das kulturelle Leben im Landkreis München ist. Mit der Auslobung des Wettbewerbs möchten wir den Blickwinkel in diesen schweren Zeiten auf Kunst und Kultur lenken", erklärt Landrat Christoph Göbel (CSU). Und richtet sich an die Kreativen: "Bewerben Sie sich mit Ihrem Entwurf und tragen Sie dazu bei, dass der Kulturpreis des Landkreises München ein Gesicht bekommt." Es gibt konkrete Vorgaben: Der Entwurf soll - wenig überraschend - einen Bezug zu Kultur und Landkreis herstellen. Größe, Gewicht und Material sollten nachhaltig und praktikabel sein. Zudem muss eine Stelle für eine Beschriftung oder eine Plakette vorgesehen werden, an der Jahreszahl und Name angebracht werden können. Die drei besten Entwürfe werden mit einem Preisgeld in Höhe von 200 Euro belohnt. Der Siegerentwurf erhält zusätzlich ein Preisgeld von 500 Euro für die finale Umsetzung. Der Wettbewerb dauert von 1. Juli bis 1. August 2021, in dieser Zeit können die Entwürfe abgegeben werden. Weitere Infos gibt es unter www.landkreis-muenchen.de/kulturpreis.