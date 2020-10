Das Landratsamt München darf sich "Fahrradfreundlicher Arbeitgeber" nennen. Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) hat die Behörde mit dem Siegel in Silber zertifiziert. So setzt das Landratsamt für Dienstgänge auch auf Dienstfahrräder mit und ohne elektrischen Antrieb. Es stellt Radständer und eine öffentlich zugängliche Radreparaturstation zur Verfügung und bieten in regelmäßigen Abständen Fahrrad-Checks an. Seit diesem Jahr können die Dienstfahrräder an Wochenenden und Feiertagen auch für private Nutzung angemietet werden. Ein Schwerlastenrad steht den Beschäftigten für berufliche und private Zwecke zur Verfügung. Eine individuelle Streckenberatung für Mitarbeiter wird gerade ebenso aufgebaut wie ein Mentorsystem für betriebliche Mobilität.