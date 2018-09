23. September 2018, 21:53 Uhr Aktuellen Choreografie Zwischen Alltag und Fantasie

Unterföhring - Das ganz normale Leben steht im Mittelpunkt der aktuellen Choreografie von Johannes Härtl, die an diesem Donnerstag, 27. September, im großen Saal des Bürgerhauses Unterföhring, Münchner Straße 65, aufgeführt wird. Dabei hat der Titel "French Kitchen" eindeutig biografische Bezüge, verweist auf Alltagsszenen, die Härtl, der selbst in einem Hotel in Garmisch-Partenkirchen aufgewuchs, bestens vertraut sind. Schauplatz des Geschehens ist eine Hotelküche, in der sich Begebenheiten abspielen, die von französischen Filmen und Härtls Kindheitserinnerungen inspiriert sind. Vertraute gastronomische Rituale offenbaren sich hier, ein hierarchisches Rollenspiel zwischen Zuwendung und Zurückweisung, intime Momente, in denen sich die Körper der Tänzer aneinander schmiegen, um sich wenig später mit distanzierten Gesten zu befreien. "Meine Stücke sind aus dem Leben gegriffen", erklärt Härtl. Dass sie gleichzeitig mit einer gehörigen Portion Fantasie angereichert sind, steht außer Frage. Die Vorstellung am Donnerstag beginnt um 20 Uhr. Karten gibt es unter ☎ 95 08 15 06, per E-Mail an ticket@unterfoehring.de oder online unter www.buergerhaus-unterfoehring.de.