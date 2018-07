19. Juli 2018, 18:53 Uhr Landeskriminalamt OEZ-Anschlag: Ermittler durchforsten Chats

Das Landeskriminalamt (LKA) durchforstet nun doch die Internet-Kontakte des OEZ-Attentäters David S. auf der Spieleplattform "Steam". Das hat Anne Leiding, Sprecherin der Staatsanwaltschaft München I, jetzt bestätigt. S. und der rechtsradikale Doppelmörder William A., der im Dezember an einer Highschool in New Mexico zwei junge Menschen erschoss, waren Mitglieder in derselben Gruppe der Online-Plattform. Zwar sagt Leiding nach wie vor, man könne "ausschließen, dass diese dort miteinander kommuniziert haben". Das Bundeskriminalamt indes weiß anderes: Im Dezember wurde es von US-Ermittlern informiert, dass S. und A. nach dessen eigenen Angaben in Kontakt standen.

Noch im Mai war die Staatsanwaltschaft davon ausgegangen, dass der "Steam"-Betreiber bereits 2016 der Sonderkommission OEZ alle Informationen zur Verfügung gestellt habe. Doch jetzt gibt es offenbar neues Material. Der Betreiber habe weitere Datenbestände übermittelt, erklärte Leiding. "Die Auswertung von anderen Foren auf Steam, an denen David S. und William A. beide oder auch nur einer beteiligt waren, ist noch nicht abgeschlossen", so die Oberstaatsanwältin. Das werde vom LKA "umfassend und akribisch ermittelt". Die neuen Ermittlungen sind auch nach Einschätzung des bayerischen Innenministeriums so erheblich, dass sie die Bewertung der Tat verändern können. Deshalb hat es die für Juli geplante Vorlage seines Abschlussberichts verschoben: Er soll nun spätestens am 1. Dezember dem Landtag präsentiert werden.