Ein kahler Greis mit langem, weißem Bart und Glasbaustein-Brille auf der Nase fährt mit einem wassergetränkten Riesen-Pinsel über ein Blatt Papier, dann taucht er das Malwerkzeug in eine Schüssel schwarzer Tinte. Was dann geschieht, ist etwas ziemlich Magisches und zu verfolgen in einem Youtube-Video. Zhang Daqian, damals 80, malt eine seiner berühmten, heute im Kunstmarkt hoch gehandelten Berglandschaften. Aus Anlass des 120. Geburtstags des chinesischen Großmalers zeigt die Galerie Fulu Art & Arku Café, Max-Bill-Straße 3, Malerei und Kalligrafie der Nachfolger der Dafengtang-Schule. Vernissage ist am Donnerstag, 5. Januar, 15 Uhr. Die Schau läuft bis 5. März, Öffnungszeiten sind Dienstag bis Sonntag von 11 bis 18 Uhr.