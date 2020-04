Seit Beginn der Ausgangsbeschränkungen am 21. März führt das Polizeipräsidium München täglich zwischen 5000 und 7000 Kontrollen in der Stadt sowie im Landkreis München durch. In der Zeit von Dienstag, 6 Uhr, bis Mittwoch, 6 Uhr, hätten mehr als 6600 Kontrollen stattgefunden, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte. Erfreulich sei, dass die Zahl der Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz zurückgehe. Bei den Kontrollen von Dienstag auf Mittwoch habe es nurmehr 86 Anzeigen gegeben. In 76 Fällen handelte es sich dabei um Verstöße gegen die Ausgangsbeschränkungen. Am Mittwoch meldete die Stadt insgesamt 4820 Corona-Infektionen, 103 mehr als am Vortag. In dieser Zahl enthalten sind 2640 Menschen, die bereits wieder genesen sind. 67 Covid-19-Patienten sind in München bislang gestorben.