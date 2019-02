28. Februar 2019, 19:27 Uhr München heute 150 Jahre München-SPD / Hunde fallen Kleinkind an

Das damals sogenannte Münchner Gemeindekollegium im Jahr 1900 im Neuen Rathaus - ganz links, am Vorstandstisch stehend, ist der SPD-Mann Georg Birk zu sehen. In dem Saal tagt der Stadtrat noch heute.

Nachrichten und Lesenswertes aus der Stadt.

Von Dominik Hutter

die Wohnungsnot, ständig steigende Grundstückspreise, die Grundversorgung einer Stadt dem Zugriff privater Geschäftemacher entziehen - viele der Themen, die die Sozialdemokraten schon im 19. Jahrhundert beschäftigt haben, sind bis heute aktuell. Dazu kamen die prekäre Situation der Arbeiter und die politische Benachteiligung ganzer Bevölkerungsgruppen (darunter sämtliche Frauen). Die Folge war eine Versammlung am 1. März 1869 in der heute nicht mehr existierenden Nordendhalle, bei der sich ein Münchner Ableger des "Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins" gründete. Sie gilt heute als Gründungsdatum der Münchner SPD.

Aktuell durchlebt die SPD selbst schwierige Zeiten, ihr 150-jähriges Bestehen aber feiern die Genossen mit einem Fest in der Alten Kongresshalle auf der Theresienhöhe. In 150 Jahren ist viel passiert: vom Einzug des ersten Sozialdemokraten 1893 ins Münchner Rathaus über die Verfolgung in der Nazizeit bis hin zur langen Riege der SPD-Oberbürgermeister nach dem Zweiten Weltkrieg: Thomas Wimmer, Hans-Jochen Vogel, Georg Kronawitter, Christian Ude und jetzt Dieter Reiter.

1869, als es in der Nordendhalle um die "Besprechung der Arbeiterfrage" ging, sollen rund 200 Besucher im Saal gewesen sein. 70 davon traten sogleich in den neuen Verein ein. Schon wenige Jahre später wurde die Sozialdemokratie verboten und man traf sich konspirativ im Gasthaus von Georg Birk in der Baaderstraße. Der Gastwirt sollte später jener Gemeindebevollmächtigte sein, der als Erster die SPD im Rathaus vertrat.

Das Wetter: Es ist wieder wolkig und verregnet bei Temperaturen um neun Grad.

DER TAG IN MÜNCHEN

Streit über Gasteig-Sanierung: Kulturreferent geht auf Distanz zur SPD Hans-Georg Küppers hält die Abkehr seiner Partei von einem großen Umbau für einen gravierenden Fehler. Zum Artikel

Dreijähriger von Hunden gebissen - Halterin flüchtet Die Mutter und und der Bruder versuchen vergeblich, die Tiere von dem Jungen fernzuhalten. Während er von Sanitätern versorgt wird, verschwindet die Unbekannte. Zum Artikel

Wieder Kontrolle auf BMW-Baustelle Zollfahnder und Polizeibeamte durchkämmen das Gelände, auf dem das Forschungs- und Innovationszentrum des Autobauers entsteht, um nach illegal beschäftigten Arbeitern zu suchen. Es ist bereits die dritte Aktion. Zum Artikel

Stadt ehrt Verlegerin Antje Kunstmann Profiliert, mutig, optimistisch: Seit Anfang der Siebzigerjahre verlegt Antje Kunstmann Bücher, unter anderem zur Frauenemanzipation. Nun verleiht ihr die Stadt den Kulturellen Ehrenpreis. Zum Artikel

MÜNCHEN ERLESEN

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und Brunch

Zu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg