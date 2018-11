9. November 2018, 18:54 Uhr Industriemechanik "Ich freue mich jeden Tag"

Nadine Deichselsberger findet als Quereinsteigerin Erfüllung

Wer zur Abiturvorbereitung für Mathematik nach Übungen sucht, stößt bald auf Aufgaben, die sich Nadine Deichselsberger überlegt hat. Die Ingenieurin gibt Vorbereitungskurse und arbeitet für einen Schulbuchverlag. Sie sei eine "Bereicherung für alle, die durch Mathe müssten", lobte sie einst ein Vater einer erfolgreichen Schülerin. Ein Satz, der Deichselsberger zu Herzen ging. Inzwischen unterrichtet die 37-Jährige als Quereinsteigerin an der Berufsschule. "Das ist, was ich die nächsten 30 Jahre machen möchte. Ich freue mich jeden Tag, den ich in die Schule gehe", sagt sie.

Deichselsberger ist hoch qualifiziert. Sie hat an der TU München ihr Diplom, an der Fachhochschule dann den Master gemacht. Die Akademikerin hatte während der Ausbildung nie eine Berufsschule von innen gesehen. Als Fahrzeugentwicklerin aber war sie, trotz guter Entlohnung, nicht wirklich erfüllt. Sie folgte einem Aufruf und bewarb sich bei der Regierung von Oberbayern für die Zusatzqualifikation zur Berufsschullehrerin. Nach einem zweijährigen Referendariat bildet sie nun unter anderem Industriemechaniker aus. Sie habe Flüchtlinge, Mittelschüler und Studienabbrecher vor sich sitzen, erzählt sie. "Wenn man nur ein paar Leute dabei hat, deren Leben man neu gestalten kann, weil man an sie glaubt, ist das viel wert."