8. November 2018, 18:56 Uhr In der Flughafen-S-Bahn Haftbefehl nach rassistischer Pöbelei

Die Serie rassistisch motivierter Gewalttaten reißt nicht ab. Am Mittwoch zog ein 58-jähriger Münchner in einer S 8 am Münchner Ostbahnhof ein Messer und bedrohte Reisende damit. Verletzt wurde niemand. Zuvor hatte er laut Bundespolizei schon auf der Fahrt vom Flughafen rassistisch herumgepöbelt und Reisende bedroht. Der sturzbetrunkene Mann konnte wenig später unter erheblichem Widerstand am Rosenheimer Platz festgenommen werden. Der Richter erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehl. Am Dienstag war ein wohnsitzloser Bosnier am U-Bahnhof Maillingerstraße zunächst auf einen dunkelhäutigen Münchner losgegangen und hatte ihm ins Gesicht geschlagen. Gegenüber den Polizisten, die ihn kurz darauf festnahmen, machte er rassistische Äußerungen über Flüchtlinge und dunkelhäutige Menschen.