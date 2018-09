20. September 2018, 18:58 Uhr In der Au Schriftsteller Carl Amery bekommt einen Platz

Ein bislang namenloser Platz in der Au wird nach Carl Amery benannt. Der Kommunalausschuss des Stadtrats hat einstimmig beschlossen, dass die Fläche an der Ecke Reger- und Welfenstraße den Namen des bekannten Schriftstellers erhält, der 2005 in München gestorben ist. Amery, der eigentlich Christian Anton Mayer hieß, war Leiter der städtischen Bibliotheken, Mitglied der Gruppe 47 und Vorsitzender des Verbandes Deutscher Schriftsteller. Er erhielt viele Auszeichnungen, darunter den Literaturpreis und die Ludwig-Thoma-Medaille der Stadt, das Bundesverdienstkreuz, den Bayerischen Friedenspreis oder den Naturschutzpreis des Bundes Naturschutz in Bayern. Zu seinen Hauptwerken zählen "Die Wallfahrer" und "Der Untergang der Stadt Passau". Amerys Werk war geprägt von seiner Auseinandersetzung mit dem Katholizismus.