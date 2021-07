Der Impfbus der Stadt wird am Mittwoch die Fröttmaninger Arena ansteuern. Von 15 bis 18 Uhr können sich alle ab 16 Jahren vor dem Testspiel des FC Bayern gegen Mönchengladbach (Anpfiff 18 Uhr) gegen Corona impfen lassen. Am 4. August sind von 11 bis 14 Uhr an gleicher Stelle sogar alle ab zwölf Jahren willkommen. Wem das nicht passt: Am 29., 30. und 31. Juli hält der Impfbus von 10 bis 18 Uhr am Pasinger Bahnhofsplatz; am 30. Juli, 15 bis 22 Uhr, sowie 31. Juli und 1. August, 11 bis 20 Uhr, gibt es die Spritze beim Tollwood im Olympiapark.