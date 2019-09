Ein Ermittlungsrichter hat am Mittwoch Haftbefehl gegen einen 42 Jahre alten Mann erlassen, der bei Autovermietungen in Deutschland und Österreich wiederholt Nobelwagen angemietet und diese dann im Ausland verkauft hat. Vier Mal hat der Trick geklappt, beim fünften Versuch war die Polizei zur Stelle. Am Dienstag nahmen die Beamten den Mann fest, als er bei einer Autovermietung in der Innenstadt eine Limousine abholen wollte. Der 42-Jährige wies sich mit gefälschten Dokumenten als kroatischer Staatsbürger aus. Bei der Durchsuchung seiner Sachen fanden die Polizisten weitere gefälschte Ausweise. Nach einem Hinweis hatte das für Bandendelikte zuständige Kommissariat 51 am Montag die Fährte des Mannes aufgenommen. Die Ermittler rechnen den Tatverdächtigen einer Bande zu, die bereits zwei Mercedes, einen BMW und einen Peugeot im Wert von insgesamt mehr als 200 000 Euro entwendet und verkauft haben soll. Nach der Festnahme stellt sich heraus, dass der Mann bereits ein weiteres Auto angemietet und in einer Tiefgarage abgestellt hatte, um es ins Ausland zu bringen. Gemeinsam mit ihren österreichischen Kollegen fahnden die Ermittler nach weiteren Bandenmitgliedern.