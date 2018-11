15. November 2018, 18:44 Uhr Himmelsbeobachtung Die Sterne im Blick

Verschiedene Institutionen bieten Vorträge und Veranstaltungen an

Von Katharina Melzner

Volkssternwarte

Ein breites Angebot für Astronomie-Interessierte bietet die Bayerische Volkssternwarte an der Rosenheimer Straße 145h in München. Im Observatorium haben Besucher zahlreiche Möglichkeiten zur Himmelsbeobachtung mit einem herrlichem Blick über die Landeshauptstadt. Bei klarem Himmel können auch Fernrohre genutzt werden. Im Planetarium wartet ein künstlicher Sternenhimmel, wie er in der Natur nicht oft zu sehen ist, und im Ausstellungsraum können sich Gäste ein genaueres Bild von Sonne, Mond und Erde machen. Abendführungen finden an Wochentagen um 20 Uhr statt. Am Freitag, 16. November, wird ein Referent in der Volkssternwarte um 20 Uhr zum Thema "Hat die Mondlandung stattgefunden?" sprechen. Die Teilnehmer des Vortrags begeben sich auf Spurensuche und überprüfen die Argumente der Zweifler. Ein Höhepunkt wird im kommenden Jahr am Montag, 21. Januar, die totale Mondfinsternis. Zu diesem Ereignis öffnet die Warte bereits um 3.30 Uhr.

Planetarium

Im ESO Supernova Planetarium und Besucherzentrum an der Karl-Schwarzschild-Straße 2 können Gäste mit allen Sinnen in das Universum eintauchen. Das hochmoderne Astronomie-Zentrum erklärt Besuchern auf Deutsch und Englisch die komplexen Hintergründe aus Astronomie und Physik. Es gibt außerdem eine interaktive Ausstellung, geführte Touren und öffentliche Vorträge. Im Herzstück des Hauses befindet sich das größte geneigte Planetarium Deutschlands, Österreichs und der Schweiz. Für Schulen gibt es spezielle Workshops und Programme. Außerdem finden regelmäßig Vorträge von Astronomen, Kunst- und Musikdarbietungen sowie Gastausstellungen statt.

Volkshochschulkurse

Auch vielfältige Veranstaltungen der Münchner Volkshochschule beschäftigen sich mit Sternkunde. Am Dienstag, 20. November, dreht sich im Bürgerhaus Römerschanz in Grünwald, Dr.-Max-Straße 1, von 19 Uhr an alles um die Raumsonde Cassini. Von 1997 bis 2017 erkundete sie den Saturn. Der Vortrag von Norbert Steigenberger gibt mit Bildern einen Überblick über Cassinis erfolgreichen Forschungsbesuch. Über den "Mars, unser roter Nachbarplanet" gibt es fast zeitgleich eine Veranstaltung. Um 20 Uhr verschafft Marco Sproviero dem Publikum im Bildungszentrum, Einsteinstraße 28, einen Überblick über die Marsforschung. Er erklärt leicht verständlich, warum der Planet auf Menschen so anziehend wirkt und wie er entstanden ist. Am Freitag, 30. November, lädt der Vorsitzende der Beobachtergruppe der Sternenwarte des Deutschen Museums dazu ein, das Sonnensystem, die Sterne der Milchstraße und andere Galaxien kennenzulernen. Es werden Webseiten, Computerprogramme und Apps zur Himmelsbeobachtung vorgestellt. Von 19 Uhr an in der Volkshochschule, Nymphenburger Straße 171a.