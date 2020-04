"Grundlos unter Hamster-Verdacht" vom 1. April:

Jedes Mal, wenn ich (mit Mann und vier momentan zu Hause lebenden Kindern) vom Einkaufen nach Hause komme, nerve ich meine Familie mit einem Satz, den niemand mehr hören kann: "Ich würde mir am liebsten ein Schild umhängen, auf dem steht: ,Ich hamstere nicht - wir sind einfach nur viele'", denn es ist tatsächlich so, dass ein sechsköpfiger Haushalt unglaubliche Mengen an Nahrungsmitteln und Drogerieartikeln verbraucht, wenn sich alle ununterbrochen zu Hause aufhalten. Und so ist die Definition einer haushaltsüblichen Menge doch auch sehr relativ, je nachdem, wie groß der Haushalt ist. Charlotte Schnitzler, München