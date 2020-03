Ein 54-jähriger Münchner hat am Samstagabend seine Lebensgefährtin angegriffen und geschlagen sowie in seiner Wohnung randaliert; damit hat er in Haidhausen einen großen Polizeieinsatz mit mehr als zwei Dutzend Beamten sowie mit Spezialeinheiten ausgelöst. Das teilte die Polizei am Sonntag mit. Demnach rief die 49-jährige Lebensgefährtin gegen 20.55 Uhr die Beamten zu Hilfe, nachdem sie mit ihrer 27-jährigen Tochter aus der Wohnung an der Kirchenstraße geflüchtet war. Weil ihr Lebenspartner, ein Lastwagenfahrer, einen Waffenschein hat und im Besitz mehrerer Waffen war, rückte die Polizei mit Spezialeinheiten an. Der Mann öffnete aber die Wohnungstür und ließ sich widerstandslos festnehmen. Die Waffen und die Munition des 54-Jährigen wurden von der Polizei sichergestellt; der Mann selbst wurde wegen häuslicher Gewalt angezeigt, aber wieder freigelassen. Seine Lebensgefährtin und die 27-Jährige seien an anderem Ort untergekommen, teilte die Polizei mit. Warum der Mann gewalttätig wurde, ist der Polizei bislang nicht bekannt. Insgesamt verzeichnet die Münchner Polizei derzeit keine Zunahme häuslicher Gewalt wegen der Ausnahmebeschränkungen zur Eindämmung des Coronavirus.