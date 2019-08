15. August 2019, 18:39 Uhr Gehen und lernen Geschichte, Hügel, Planeten

In München gibt es eine ganze Reihe von Themenpfaden

Von Günther Knoll

Die Idee, spezielle Wege für Fußgänger in München anzubieten, ist natürlich nicht ganz neu. Die Stadt selbst zum Beispiel will mit ihren Kulturgeschichtspfaden die Gelegenheit bieten, lokale Besonderheiten der Stadtgeschichte zu entdecken. Die Rundgänge entlang historisch bedeutsamer Orte und Ereignisse sind nach Stadtbezirken gegliedert und sollen zu einem flächendeckenden Netzwerk der Geschichte Münchens ausgebaut werden. Die Pfade führen zu bedeutenden Bauwerken, geschichtsträchtigen Plätzen und Häusern. Orientierungstafeln weisen den jeweiligen Pfad und die betreffende Einzelstation aus.

Außerdem gibt es auch spezielle Themengeschichtspfade der Landeshauptstadt, das sind Rundgänge entlang historisch bedeutsamer Orte und Ereignisse im städtischen Raum. Sie informieren zu zentralen historischen Themen wie "Der Nationalsozialismus in München", die "Geschichte der Lesben und Schwulen in München", aber auch über die Wissenschaftsstadt oder alte Ziegeleien im Münchner Osten. Die Kultur- und Themengeschichtspfade gibt es als Broschüre im Infopoint Museen & Schlösser in Bayern im Alten Hof, sie sind auch im Internet abrufbar.

Daneben gibt es auch viele private Angebote, die Stadt zu Fuß zu erkunden, sie sind aber in der Regel mit Führungen verbunden sind und kosten deshalb auch Geld. Die Themen reichen von den klassischen Tourismuszielen bis zur schon unvermeidlichen Stadtwanderung mit Nachtwächter sowie mystischen oder mörderischen Erlebnisführungen. Allein der Münchner Gästeführer Verein (MGV) bietet in insgesamt 30 Sprachen 90 individuell abgestimmte Touren in und um München an. In ihm sind knapp 200 Guides organisiert, sie sind die offiziellen Gästeführer der Landeshauptstadt.

Auf Outdoor-Plattformen finden sich ebenfalls verschiedene Touren für Fußgänger durch die Stadt. Unter www.outdooractive.com zum Beispiel werden Themenwanderungen oder auch die große Stadtrunde mit Wegbeschreibungen, Entfernungsangaben und GPS-Daten angeboten. Einen speziellen Münchner Bergführer hat der Geograf und Denkmalschützer Gerhard Ongyerth verfasst. Er heißt "100 Stadtberge, Bergl und Berganstiege", erschienen ist er im Franz Schiermeier Verlag in München. Der Autor führt den Wanderer dabei über 34 Kilometer und knapp 1500 Höhenmeter auf die Erhebungen, Kanten und Hügel der Stadt, die einzeln oder auch in sechs Tagesetappen zu bewältigen sind.

Mitten in München zu einem Ausflug ins All starten kann man auf dem Planetenweg des Deutschen Museums. Der Weg ist ein maßstäbliches Modell des Sonnensystems und zeigt die Größe und Entfernung der Planeten von der Sonne. Er führt vom Innenhof des Deutschen Museums auf einem landschaftlich schön gelegenen Fußweg am östlichen Isarufer bis zum Tierpark Hellabrunn.