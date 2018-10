26. Oktober 2018, 19:21 Uhr München heute Geflüchteter Schneider / Meiling-Prozess / Neuauszählung in Moosach

Eliev heißt das Label von Mohamad Alhamod. Der Name stammt vom englischen Wort "believe".

Von Sara Maria Behbehani

Viele Geflüchtete trifft dasselbe Schicksal: In ihrer Heimat waren sie gut ausgebildete Arbeitskräfte. Sie waren Ärzte, Lehrer oder Ingenieure. Und hier in Deutschland sind sie erst mal nur: Geflüchtete. Asylsuchende.

Um in die Berufswelt einzusteigen, müssen sie viele Hürden überwinden. Die deutsche Sprache muss neu gelernt werden. Belastend ist auch die Wartezeit, bis über den eigenen Asylantrag entschieden wird. Und in den meisten Fällen kommt es vor, dass Prüfungen und Berufsabschlüsse hier nicht anerkannt werden. Damit sind viele gezwungen, noch einmal ganz neu anzufangen und von vorn eine Ausbildung zu beginnen.

Mohamad Alhamod ist es geglückt, seinen Beruf auch in Deutschland weiter zu verfolgen und in ihm erfolgreich zu sein. Er saß in einem Foltergefängnis des Assad-Regimes, war drei Monate auf der Flucht. In Deutschland hat er Bücher mit Vokabeln gewälzt, von denen er bis dahin nie etwas gehört hatte. Er hat eine Prüfung bestanden, von der er bis heute sagt, dieses Unterfangen sei eigentlich aussichtslos gewesen. Dreieinhalb Jahre hat er auf seine erste Modenschau in Deutschland hingearbeitet, jenseits von Syrien, wo er bereits eine eigene Modemarke hatte, schreibt mein Kollege Linus Freymark. Jetzt ist Mohamad Alhamod am Ziel.

Das Wetter: Der Himmel bleibt grau in grau. Immer wieder fällt Regen. Temperaturen am Samstag um acht Grad, am Sonntag um fünf Grad.

Ausgeraubte Rentnerin spricht über zweitägiges Martyrium Die Zeit, in der sie in eine Abstellkammern gesperrt war, überlebte die 70-Jährige wohl nur dank ihres Wasservorrats. Ihr Mann starb bei dem brutalen Überfall. Zum Artikel

Die Qual mit der Landtagswahl Fast zwei Wochen nach der Landtagswahl steht fest, dass in Moosach wirklich Benjamin Adjei gewonnen hat. Fest steht außerdem, dass bis zur nächsten großen Abstimmung die Technik viel besser funktionieren muss. Zum Artikel

Kümmerin, Kämpferin, Kulturvermittlerin Wenige Menschen haben sich für die Rechte von Sinti und Roma so engagiert wie Sozialarbeiterin Uta Horstmann. Sie berichtet von ihren Erfahrungen. Zum Artikel

Stadtwerke setzen auf Geothermie Bis 2050 soll München weitgehend klimaneutral sein. Fernwärme soll eine wichtige Rolle spielen. Zum Artikel

"What they want to hear" | 27.10. Kammerspiele Basierend auf der Geschichte eines Syrers, der ohne Status in den Fängen der Bürokratie feststeckt. Das Projekt entstand mit syrischen und deutschen Schauspielern, Aktivisten und Geflüchteten.

Drei Jahre Bahnwärter Thiel | 26.-28.10. Bahnwärter Thiel Der wohl kunterbunteste Treffpunkt der Stadt feiert sein dreijähriges Bestehen mit Clubnächten, Workshops und Theater über das gesamte Wochenende hinweg.

Zündfunk Netzkongress | 27.10. Volkstheater Ein Lagebericht zum World Wide Web: Zwei Tage lang referieren Netzaktivisten, Journalisten und Wissenschaftler rund um Krypto, künstliche Intelligenz und Konsum in Zeiten von Blockchain und Datenleaks.

Bayern: Wahlplakate recyceln? Kein Interesse!

Obwohl Firmen den Parteien anbieten, die Plakate deutschlandweit zur Wiederverwertung abzuholen, landen die meisten in der Müllverbrennung. Zum Artikel

