29. Januar 2019, 18:40 Uhr Für vier Partien Uefa sucht Helfer für Fußball-EM

Die UEFA sucht Freiwillige für die Fußball-Europameisterschaft 2020. In München würden etwa 1000 Helfer für Akkreditierung, Zeremonien, Medien und Zuschauerservice gebraucht, gab die Europäische Fußball Union am Dienstag bekannt. Zusätzlich 450 Münchner sollen den Gästen darüber hinaus helfen, sich in der Stadt zurechtzufinden. In München werden drei Vorrundenspiele und ein Viertelfinale ausgetragen. Interessierte können sich von Juni 2019 an über ein eigenes Portal bewerben.