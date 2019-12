Wenn es draußen knallt und blitzt, sollten Halter von Haustieren zunächst vor allem selbst ruhig bleiben. Das rät der Tierbeirat der Landeshauptstadt München. Das Verhalten vertrauter Personen übertrage sich auf die Tiere, heißt es in einer Mitteilung, die das Gremium am Montag verbreitete. Demnach sollten Tiere an Silvester nicht allein gelassen, aber auch "keinesfalls mit nach draußen genommen werden". Freigängerkatzen sollten im Haus bleiben und Hunde an der Leine geführt werden, falls sie am Silvesterabend doch mal Gassi gehen müssen. Für den Fall, dass sich die Tiere erschrecken und losreißen, sollten sie einen Adressanhänger mit Telefonnummer der Besitzer tragen. Ein Rückzugsort in der Wohnung sollte möglichst lärmgeschützt und dunkel gestaltet werden. Leise Musik oder der Fernseher können zu einer beruhigenden Atmosphäre beitragen. "Gewohnte Spielrituale helfen, das Tier abzulenken", empfiehlt der Tierbeirat. Beruhigungsmittel sollten dagegen ausschließlich in Absprache mit der Tierärztin oder dem Tierarzt verabreicht werden. Dass die Türen und Fenster während des Feuerwerks geschlossen sein sollten, versteht sich von selbst.