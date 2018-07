30. Juli 2018, 18:47 Uhr Festnahme Belästigung in der S-Bahn

Wegen Bedrohung, Beleidigung und Erschleichen von Leistungen ermittelt die Bundespolizei gegen einen 28-jährigen Mann, der am Sonntag in der S-Bahn Richtung Geltendorf zuerst eine Frau belästigte und dann einen anderen Fahrgast bedrohte. Die Polizei erreichte gegen 16 Uhr die Nachricht, dass in der S 4 ein jüngerer Mann Frauen anstarre und sie verfolge. Einen 47-Jährigen, der ihn aufforderte, das zu unterlassen, beleidigte und bedrohte er. Als eine Streife der Bahnsicherheit den Mann kontrollierte, stellte sich heraus, dass er keinen Fahrschein hatte. Die Polizei nahm den 28-jährigen Afghanen, der in einer Asylunterkunft in München lebt, fest, wegen Fluchtgefahr wird er dem Haftrichter vorgeführt.