30. August 2018, 12:52 Uhr Festival Drei Tage Genuss am Fluss

das Isarinselfest bietet zum neunten Mal ein Spektakel mit Künstlerwettbewerb, Kinderprogramm und mehr als 30 Bands.

Das Ufer zwischen Ludwigs- und Maximiliansbrücke verwandelt sich zum neunten Mal für drei Tage wieder in ein buntes Spektakel mit Künstlerwettbewerb, Kinderprogramm und mehr als 30 Bands. Im vorigen Sommer kamen mehr als 200 000 Besucher zum Isarinselfest, und auch dieses Jahr rechnen die Veranstalter mit ähnlich großem Interesse.

Natürlich dreht sich vieles um die Isar. Für alle, die den Fluss genauer erkunden wollen, starten Entdeckungstouren jeweils Samstag und Sonntag, um 13 Uhr, am SPD-Pavillon. Rettungshundestaffel, Polizei und Feuerwehr gewähren Einblicke in ihren Alltag. Doch neben allerlei Lehrreichem gibt es auch jede Menge Unterhaltung. Auf sechs Bühnen buhlen die Musiker und Künstler um die Aufmerksamkeit der Besucher.

Auf der PlatzDa!-Bühne sorgen junge Nachwuchsbands aus München und Umgebung für die richtige Stimmung. Mit dabei die Jungs von Tydes, die am Freitag, ab 21 Uhr, Disco-Sound mit modernem Pop verbinden. Auf der Brett'l-Bühne wird es am Samstag, um 18 Uhr, musikalisch-komisch mit Metro Madrid am und ernst beim Polit-Slam am Sonntag um 15 Uhr.

Feiner Höhepunkt: Die Vergabe des Kleinod-Preises am Sonntag um 18 Uhr. Die Tage zuvor befinden sich Jongleure, Bauchredner, Zauberer und Gaukler im Wettstreit. Zu kurz kommen natürlich auch die Kleinen nicht: Eine verfressene Theaterraupe am Samstag, 14 Uhr, sorgt für Spaß und der Kinderzirkus "Trau dich" ermutigt zum Mitmachen.

Isarinselfest, Freitag, 31. August, 18 Uhr, bis Sonntag, 2. September, zwischen Ludwigs- und Maximiliansbrücke, Programm unter www.isarinselfest.de