23. August 2018, 18:52 Uhr Ferienprogramm Sieben Tipps für sieben Urlaubstage

Die SZ stellt jeden Freitag bis zum Ende der Ferien Aktivitäten vor

Spurensuche im Bayernlabyrinth

(Foto: Peter Kneffel/dpa)

Die Luftaufnahme vom Ufer des Ammersees zeigt ein Pflanzenfeld, in das die Landwirte Corinne und Uli Ernst mit ihrem 20-köpfigen Team einen Irrgarten mit den Umrissen Bayerns eingearbeitet haben. Der diesjährige Anlass sind die beiden Jubiläen 100 Jahre Freistaat und 200 Jahre bayerische Verfassung. Die blaue Raute ist mit Kornblumen und Lein bepflanzt, die Flüsse sind mit eingefärbten Holzhackschnitzeln ausgestreut. Das übergroße, begehbare Bild besteht außerdem aus Hanf, Sonnenblumen, Mais und Wilder Malve, welche im Frühjahr in das rund 18 000 Quadratmeter große Feld direkt am Uferrand des Ammersees ausgesät wurde. Das "Labyrinth Ex Ornamentis" bietet verschiedene Suchspiele, bei denen Stempel aufgespürt werden müssen, die sich beispielsweise an den Standorten berühmter bayerischer Schlösser und Burgen befinden. Das Labyrinth ist täglich von zehn Uhr bis 20 Uhr geöffnet, der Eintritt kostet sechs Euro für Erwachsene und fünf Euro für Kinder. Informationen gibt es unter 08192/ 93 46 83.

Vom Tretboot bis zum Surfbrett

(Foto: Robert Haas)

Wer hinaus ins Grüne, dabei aber nicht weit wegfahren möchte, für den eignet sich der Rundwanderweg ab Thalkirchen. Vom U-Bahnhof Thalkirchen geht es über die Thalkirchner Brücke am Tierpark Hellabrunn vorbei. Danach verläuft die Wanderung flussaufwärts auf der linken Seite der Isar über die Großhesseloher Brücke nach Solln. Von dort aus geht es weiter an der Isar entlang zum Hinterbühler See. Dort kann man Ruder- und Tretboote ausleihen. Oder auch den Biergarten mit fast 1000 Sitzplätzen besuchen und sich an den Brotzeitständen mit Selbstbedienung unter anderem Hendl, Spareribs, Schweinshaxen, Leberkäse, Obazdn und Wurstsalat holen. Nach der Stärkung kann man an der Floßlände noch den Surfern zuschauen, wie die Stadt München auf ihrer Internetseite empfiehlt. Zurück geht es bis zur U-Bahn-Station Thalkirchen, wo man wieder richtig in die Stadt-Zivilisation eintaucht. Die leichte Wanderung dauert etwa eineinhalb bis zwei Stunden - die Zeit beim Rudern, Essen und Surferschauen nicht mitgerechnet.

Stilles Rasen

(Foto: Niels P. Joergensen)

Die Stille ist für diesen Ort ein wenig untypisch. Mal quietscht ein Reifen, ansonsten aber ist es unerwartet leise. Und das, obwohl hier einige Hobbyrennfahrer mal mehr, mal weniger aggressiv auf das Gas- oder Bremspedal drücken und ihre Gokarts durch die vielen engen Kurven manövrieren. Warum es hier so still ist? Im Kart Palast Funpark in Bergkirchen bei Dachau laufen alle 102 Karts vollkommen elektrisch. Motorsportfans, die Benzin im Blut haben und Abgase riechen wollen, sind dort also falsch.

Der Kart Palast ist die weltweit größte Indoor-Anlage für Elektrokarts. Auf vier Ebenen und drei Strecken können sich die Besucher austoben. Die Kurse sind zwischen 470 und 550 Meter lang. Dabei lassen sich die Karts auf bis zu 60 Kilometer pro Stunde beschleunigen. Außerdem werden Kinderrennen und eigene Grand Prix für Geburtstags- oder Firmenfeiern angeboten. Ab 15 Euro können Rennbegeisterte in die Karts steigen. Im Untergeschoss des Kart Palastes befinden sich für alle, denen die Gokarts zu schnell sind, eine Minigolf- sowie eine Bowlinganlage. THAL Der Kart Palast ist keine halbe Stunde von München entfernt und bequem über die Autobahn 8, Ausfahrt Dachau/Fürstenfeldbruck, zu erreichen. Nähere Informationen gibt es im Internet unter www.kartpalast.de.

Unterwegs mit Detektiv Hirnzwicker

(Foto: Matthias Tunger)

Die Museumsdetektei Hirnzwicker ist auf Unterstützung angewiesen: Eine Museumsmitarbeiterin hat einen wichtigen Gegenstand im 40 Hektar großen Gelände des Freilichtmuseums Glentleiten verloren. Wichtige Daten drohen deshalb für immer verloren zu gehen. Aber wo mit der Suche anfangen? Nun müssen Hinweise gesammelt, verschiedene Orte aufgesucht und ein Blick hinter die Kulissen geworfen werden. Ob die Suche von Erfolg gekrönt sein wird? Das hängt von den kleinen Museumsdetektiven ab, die an der Veranstaltung "Mit Detektiv Hirnzwicker unterwegs" am Dienstag, 28. August, teilnehmen wollen. Diese findet von 14 bis 16.30 Uhr statt und kostet sieben Euro. Teilnehmen können Acht- bis Zwölfjährige, die sich mit Alter, Name, Adresse und Telefonnummer unter freilichtmuseum@glentleiten.de angemeldet haben.

Wo Larifari, Sisi und Biene Maja zu Hause sind

Im See gibt es nichts als Wasser und drumherum nur langweilige Villen und Cafés? Von wegen! Mit Illustrationen, Fotos und Geschichten zu Berühmtheiten wie Biene Maja, Kasperl Larifari, Prinzessin Sisi und König Ludwig sowie Hans Christian Andersen, der bei einer Bootsfahrt das Märchen vom hässlichen Entlein erfunden haben soll, zeigen die Autorinnen Susanna Partsch und Rosemarie Zacher in ihrem kindgerechten Reiseführer "Komm mit um den Starnberger See" (Volk-Verlag), was es dort Spannendes zu sehen gibt. Neben Ideen für Ausflüge enthält das Büchlein auf seinen "Regenwetterseiten" auch Bastelanleitungen. Fotos demonstrieren, was alles unterwegs gesammelt und später gebaut werden kann: eine Unterwasserlupe, ein Safttütenboot oder ein Klappkartenschiff, eine "Fundstückkette" oder eine Galionsfigur fürs Fahrrad.

Ausblicke von zwei Gipfeln

(Foto: Markus Meier)

Eher selten werden die beiden Chiemgauer Aussichtsberge Hochfelln (1671 Meter) und Hochgern (1748 Meter) zu einer Wanderung verbunden. Eigentlich ist das verwunderlich, denn neben der grandiosen Aussicht und den relativ leichten Wegen begeistert vor allem die Landschaft im Umfeld der Bischofsfellnalm, die auf der Tour eine schöne Möglichkeit zum Verschnaufen bietet. Die Wanderung führt hoch auf den Hochfelln, der ein prächtiges Panorama mit Blick auf den Chiemsee bereithält. Danach geht es entlang des Kamms weiter zum Wiesengipfel des Hochgern. Die Wanderung erfordert eine mittlere Kondition. Man sollte insgesamt sieben Stunden einplanen. Im ganzjährig geöffneten Hochgernhaus kann man auch übernachten. Die ausführliche Beschreibung und viele weitere Tourentipps gibt es unter: www.davmo.de/tour-der-woche.

Sportliche Sandkasten-Spiele

Wer wissen will, was um alles in der Welt "Bubble Soccer" sein soll, kann an diesem Wochenende um eine Erfahrung reicher werden. Von Freitag bis Sonntag dreht sich im Munich Beach Resort an der Olympia-Ruderregattastrecke in Oberschleißheim alles um Sand - und wie man sich darauf vergnügen kann. Der Klassiker ist natürlich Beachvolleyball: Unter anderem steht am Freitag, 15 bis 20 Uhr, ein "Quattro Mixed Cup" auf dem Programm. Ungewöhnlicher geht es dann am Sonntag ab zehn Uhr zu, wenn der Bubble Soccer Cup startet. In riesigen aufblasbaren Bällen treten Teams im Vollkontakt-Fußball gegeneinander an, Schubserei inklusive. Die Füße in den Sand stecken ist kostenlos, zudem gibt es eine "Free Play Area", nur die Teilnahme an Turnieren kostet 20 Euro. Die Zeiten: Freitag 15 bis 20 Uhr, Samstag und Sonntag zehn bis 20 Uhr.