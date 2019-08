Drei unbekannte Täter haben in der Nacht auf Donnerstag mit einem roten Mazda die Eingangstür eines Juweliers am Thomas-Wimmer-Ring gerammt, die Vitrinen des Geschäfts zertrümmert und Uhren im Wert von fast 100 000 Euro gestohlen. Der Einbruch ereignete sich laut Polizei gegen vier Uhr in der Nacht. Demnach ließen die Täter das Auto am Tatort zurück und flüchteten Richtung Maximilianstraße. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Ergebnis. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat haben, sich unter der Nummer 089/ 2 91 00 beim Kommissariat 51 zu melden. Nach ähnlichen Einbrüchen mit gestohlenen Autos haben einige Geschäfte mit Luxuswaren im Angebot Poller vor ihren Eingängen aufgestellt.