27. September 2018, 18:55 Uhr Fahndung Falscher Handwerker bestiehlt Rentnerin

Der Kontrolleur, der den Wasserstand überprüfen oder Geld zurückzahlen will: Mit diesem Trick verschaffen sich Betrüger immer wieder Eintritt in die Wohnungen älterer Leute, um sie dann zu bestehlen. Genau das passierte am Mittwoch einer 90-jährigen Seniorin in der Sachranger Straße in Obergiesing. Ein 50- bis 60-jähriger Mann mit bayerischem Akzent sprach sie an der Haustür an, kam als vermeintlicher Handwerker mit in die Wohnung und wies die Frau an, die Dusche laufen zu lassen. Inzwischen stahl er Schmuck im Wert von fast 5000 Euro, was die Geschädigte erst am nächsten Tag bemerkte.