16. August 2018, 18:50 Uhr 50 000 Euro Schaden Einbrecher als Taschendieb

Die Polizei fahndet nach unbekannten Einbrechern, die in ein Einfamilienhaus in Grünwald eingedrungen sind und Schmuck sowie hochwertige Handtaschen im Wert von mehr als 50 000 Euro gestohlen haben. Die Diebe schlugen die Verglasung einer Terrassentür ein, als die Bewohner des Hauses fort waren, berichtet die Polizei. Wer in der Zeit vom 27. Juli bis zum 15. August Verdächtiges an der Gabriel-von-Seidl-Straße beobachtet hat, soll sich melden unter 089/ 2 91 00.