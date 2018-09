21. September 2018, 18:55 Uhr Entscheidung Mauser scheitert mit Revision

Gericht verwirft Antrag der Anwälte des Musikprofessors

Im Fall des wegen sexueller Nötigung verurteilten ehemaligen Präsidenten der Münchner Musikhochschule, Siegfried Mauser, hat das Oberlandesgericht (OLG) München die Revision der Verteidigung verworfen. Im Mai dieses Jahres war der 63-Jährige in einem Berufungsprozess vom Landgericht München I zu zwei Jahren und neun Monaten Haft verurteilt worden. Laut Urteil hatte Mauser 2004 in seinem Büro Sex mit einer Frau, die sich an der Hochschule um eine Stelle bewerben wollte. Vom Vorwurf der Vergewaltigung wurde der 63-Jährige jedoch freigesprochen. Zwischen 2007 und 2013 soll er eine andere Frau an den Brüsten begrapscht und ihre Hand an seinen Schritt geführt haben. Mausers Verteidiger begründeten ihre Revision mit Rechtsfehlern im Urteil des Landgerichts München I. Wie Rechtsanwalt Alexander Stevens mitteilte, habe er vor allem darauf verwiesen, dass das Gericht kein aussagepsychologisches Gutachten als Beweismittel für die Richtigkeit der Angaben der beiden Frauen eingeholt habe.

Auch die Staatsanwaltschaft, die eine Verurteilung zu einer weit höheren Strafe gefordert hatte, war in Revision gegangen. Diese wurde vom OLG nicht verworfen. Sollte die Anklagebehörde ihre Revision nicht zurücknehmen, so Stevens, werde es deshalb in wenigen Wochen vor dem OLG noch einmal zu einer mündlichen Verhandlung kommen. Mausers Anwälte hatten in dem Verfahren vor dem Landgericht die Aussagen der zwei Frauen als widersprüchlich, lückenhaft und als nicht ausreichend für eine Verurteilung ihres Mandanten bewertet.