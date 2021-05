Um eine Drehleiter auszufahren, war zu wenig Platz. Und eine vierteilige Steckleiter war zu kurz, berichtet die Feuerwehr, um so weit nach oben zu gelangen, wie es nötig war. Also rief die Feuerwehr die Kollegen von der Höhenrettung herbei, um einem Tier zu helfen. Einer Krähe, die sich am Freitagabend in der Kraepelinstraße in Schwabing in einem Netz verfangen und schwer verletzt hatte. Ein Feuerwehrmann kletterte die letzten Meter über eine Tanne nach oben und befreite den Vogel aus seiner Notlage. Anschließend brachte ihn ein "Kleinalarmfahrzeug" zur weiteren Behandlung in eine Vogelklinik.