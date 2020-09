Weil ein 14-Jähriger in Riem Steine auf die Gleise geworfen hat, sind am Mittwoch zwei S-Bahnen ausgefallen, mehrere Züge kamen mit insgesamt anderthalb Stunden Verspätung ins Ziel. Ein Fahrer einer S-Bahn habe gegen 14.40 Uhr gemeldet, dass er eine Schnellbremsung machen musste, nachdem Steine auf die Gleise geflogen waren, teilte die Bundespolizei am Donnerstag mit. Die Strecke wurde gesperrt, eine Streife stellte den 14-Jährigen und zwei 13-Jährige. Der Junge aus Trudering räumte ein, die Steine geworfen zu haben. Alle drei wurden belehrt und dann ihren Eltern übergeben. Gegen den Steinewerfer wird wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ermittelt.