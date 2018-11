12. November 2018, 21:56 Uhr Infostand Polizei Poing klärt über Einbruchsschutz auf

Mit zwölf Einbrüchen in Häuser und Wohnungen musste sich die Polizeiinspektion Poing seit der Zeitumstellung vor etwas mehr als zwei Wochen beschäftigen. Um vor den Gefahren in der früh einsetzende Dunkelheit zu warnen, organisieren die Beamten eine Präventionsveranstaltung zum Thema "Einbruchschutz". Es wird am kommenden Samstag, 17. November, von 11 Uhr bis 14 Uhr, einen Informationsstand zu diesem Thema im Einkaufszentrum am Georg-Wimmer-Ring geben. Die Organisation "Weißer Ring" ist ebenfalls mit einem Stand vertreten.