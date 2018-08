15. August 2018, 18:39 Uhr Diesel-Abgase SPD übt Kritik an Scheuers Umweltplänen

Die Münchner SPD kritisiert die Pläne von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) zur Verringerung der Stickoxid-Belastung in Deutschland. "Fast alle der großsprecherisch vorgestellten Maßnahmen sind in München bereits umgesetzt", sagt der Umweltexperte der SPD, Florian Brunn. Die Stadt brauche stattdessen endlich einen schnellen Ausbau der S-Bahn. Es müssten alle Linien auf Langzüge umgestellt werden, außerdem sollten mehr Express-Busse entlang der Tangenten fahren, sagt Brunn. Von 28 vorgesehenen Maßnahmen im Ballungsraum München seien erst fünf im Bau. Hintergrund der Kritik ist, dass Bundesverkehrsminister Scheuer am Dienstag gemeinsam mit Umweltministerin Svenja Schulze (SPD) die Pläne gegen zu viele Diesel-Abgase in deutschen Städten vorgestellt hat. Dafür sollen bis 2020 rasch umsetzbare Projekte in fünf Modellstädten mit insgesamt bis zu 130 Millionen Euro gefördert werden - in Mannheim, Essen, Reutlingen, Bonn und Herrenberg. So soll es zum Beispiel zusätzliche Busspuren, zusätzliche Haltestellen und bezuschusste Tickets für den öffentlichen Nahverkehr geben.