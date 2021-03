Eine 52-Jährige soll am 19. März einen Zwergpudel in Fürstenried gestohlen haben. Laut Polizei München war der Besitzer des Hundes zum Tatzeitpunkt um 16 Uhr in einem Geschäft in der Züricher Straße. Seinen Hund "Schoki" band er außerhalb des Marktes an. Als er zurückkam, war der Hund verschwunden. Der 39-jährige Besitzer erstattete Anzeige und fand den Hund auf einer Verkaufsplattform im Internet. Dort wurde der neunjährige Hund als angeblich elf Monate alter Welpe angeboten. Die Verkäuferin forderte mehr als tausend Euro für den Zwergpudel. Während der Fahndung wurde die 52-jährige Tatverdächtige ermittelt und samt Hund gestellt; eine Anzeige wegen Diebstahl folgte. Der Besitzer bekam seinen Zwergpudel zurück.