Von Sara Maria Behbehani

In den eigenen vier Wänden möchte man sich wohlfühlen. Das Zuhause ist ein Rückzugsort. Ein Ort, an den man vielleicht nach der Arbeit kommt, die Bürokleidung von sich wirft und ein anderer Teil Leben beginnt: Familie, Freunde, Entspannung vor dem Fernseher, im Garten beim Grillen oder bei einem kühlen Bier.

So sollte es sein. Aber die Realität in München sieht längst anders aus: Berufstätige wohnen immer noch in WGs und geben für ihr Zimmer 1200 Euro aus. Andere werden von ihren Mietern auf die Straße gesetzt und finden kaum eine neue Unterkunft. Und genügend Menschen können es sich gar nicht mehr leisten in München zu wohnen. Der Wohlfühlfaktor daheim ist so oder so nicht mehr allzu groß, wenn man beachtet, wie viel vom eigenen Monatsgehalt in dieser Stadt für die Miete draufgeht. Dennoch nehmen viele Menschen den Mietwahnsinn einfach hin. So ist halt München. Was soll man schon groß ändern?

"Mit dieser Schicksalsergebenheit soll Schluss sein", schreibt mein Kollege Wolfgang Görl. Denn für den 15. September ist die nächste Großdemonstration angekündigt - geplant von den Aktivisten des Münchner Mieterstammtischs nach dem Vorbild der "ausgehetzt"-Demo, bei der Zigtausende auf die Straßen gingen. Der Slogan des Mieterprotests knüpft daran an: "#ausspekuliert".

Das Wetter: Es bleibt sonnig und heiß bei Temperaturen um 33 Grad. Abends sind lokale Gewitter möglich.

Uigure rechtswidrig aus Bayern abgeschoben Weil ein Fax beim zuständigen Kreisverwaltungsreferat in München offenbar nie ankam, wurde der Mann nach China gebracht. Zum Artikel

2018 ist ein Superjahr für Wespen Die trockene und warme Witterung ist ideal für die Tiere. Die Zahl der Attacken hält sich trotzdem in Grenzen. Zum Artikel

25-Jähriger fälscht aus Angst vor Freundin seinen Pass Um Stress zu vermeiden, veränderte ein 25-Jähriger seinen Pass. Deshalb musste er im Kosovo einen Tag im Gefängnis verbringen. Zum Artikel

Rauchverbot für Fußballfans in der Fröttmaninger Arena Bei den FC-Bayern-Fans stößt die neue Regelung teils auf heftigen Protest. Und wegen des neuen Mehrwegsystems für Pfandbecher fürchten viele noch längere Wartezeiten bei der Rückgabe. Zum Artikel

den Allgäuer Hochalpen: Party-Schreckenam Schrecksee Einer der schönsten Bergseen verkommt zur Partylocation. Der Schrecksee in den Allgäuer Hochalpen wird zurzeit von Feierwütigen heimgesucht, die sogar aus Norddeutschland oder Belgien anreisen, um einmal am Bergsee feiern zu können. Zurück bleiben Unrat und leere Flaschen - manchmal sogar Zelte und Luftmatratzen. Weil die Natur sehr darunter leidet, schreitet nun die Polizei ein. Zum Artikel

